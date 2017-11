Unes 150 persones es manifesten al barri de Gràcia en contra del desallotjament del «banc expropiat»

Una vintena de persones han tallat el carrer aquest matí Foto: Jordi Bes

El centenar de persones que participen del Cercavila en suport del Banc Expropiat baixen per Torrent de L'Olla fent pintades als vidres de caixes i immobiliàries. Una de les consígnes: "contra el capital, acció directa" pic.twitter.com/YrgckAHrld — Abraham Orriols (@AbrahamOrriols) November 22, 2017

Recordem que el @Banc_Expropiat no es queda sense espai. Des de mitjans de setembre tenim un altre local ple de vida. https://t.co/XWYd5u4iDN — 🔸 Banc Expropiat 🔸 (@Banc_Expropiat) 22 de novembre de 2017

L'actuació policial a Gràcia, aquest matí Foto: Jordi Bes

El dispositiu dels Mossos per desallotjar el segon local del «banc expropiat». Foto: Jordi Bes

Unes 150 persones es manifesten pels carrers del barri de Gràcia de Barcelona aquest dimecres al vespre en contra del desallotjament del segon espai ocupat del "Banc Expropiat", que ha tingut lloc al matí. La manifestació està encapçalada per una pancarta en què es pot llegir el lema "No lluitem només per un espai, defensem una manera de viure. El Banc Expropiat es queda a Gràcia" i alguns dels participants en la protesta porten una màscara amb la cara de Manuel Bravo Solano, propietari del primer local ocupat pel "banc expropiat".Els manifestants han penjat pancartes en diverses places del barri i han fet algunes pintades en entitats bancàries i alguna immobiliària. Quan han arribat als dos espais desocupats del "banc expropiat" han fet pintades a les planxes metàl·liques que n'impedeixen l'accés i les han empaperat. La manifestació continuava a dos quarts de nou de la nit sense presència policial visible.Els Mossos d'Esquadra han mantingut aquest dimecres un ampli dispositiu policial des de les 6 del matí per desallotjar el local on es va traslladar el "banc expropiat" del barri de Gràcia de Barcelona quan va ser desallotjat definitivament del primer local que la iniciativa havia ocupat. L'acció és fruit d'una ordre judicial, han informat afonts de la policia catalana, i ha acabat amb el tapiat del baix.El local on han intervingut els Mossos és al número 173 de Travessera, a pocs metres del "banc expropiat" original, que entre el maig del 2016 i finals del mateix any va ser desallotjat en diverses ocasions, cosa que va derivar en diverses jornades d'aldarulls. Segons els Mossos, en aquesta ocasió no han trobat ningú a dins, i no consta que s'hagin produït incidents.A l'operatiu d'aquest dimecres també ha participat la patrulla canina, i ha tallat la Travessera de Gràcia a l'encreuament amb Torrent de l'Olla. En tot cas, el "banc expropiat" ja té ocupat un altre local des de fa unes setmanes al carrer Quevedo, un antic Centre d'Atenció Primària (CAP), on ha continuat desenvolupant les seves activitats.Una vintena de persones ha tallat la Travessera de Gràcia - Torrent de l'Olla en protesta pel desallotjament del segon local del "banc expropiat".El "banc expropiat" va néixer fa més de cinc anys amb l'okupació d'una antiga sucursal bancària de Catalunya Caixa, al número 181 de Travessera, com a denúncia contra l'especulació i la gentrificació, és a dir, el procés pel qual un barri es fa més atractiu, els preus pugen i els veïns acaben expulsats.Allà s'hi ajudava a veïns necessitats i es feien activitats, com la xarxa d'aliments, la "botiga" de roba gratuïta de segona mà i els videofòrums. Va continuar uns metres més enllà, en una antiga oficina de Caixa Penedès, d'on ara n'han estat desallotjats.El passat maig el "banc expropiat" va explicar que el jutjat de primera instància 32 de Barcelona havia emès una sentència amb la qual s'ordenava el desallotjament a partir de principis de juny, i els obligava a no "inquietar o pertorbar" la propietat un cop recuperés el local. El desallotjament s'havia d'executar el juliol però no ha estat fins ara que s'ha fet.

