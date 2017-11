El dard de Puigdemont a Montoro després de no acatar el 155

L'Estat continua sent una màquina d'humiliar institucions i ciutadans. Montoro hauria de dedicar el seu temps a recuperar els diners perdonats del rescat bancari https://t.co/1dBbn4Gb57 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 22 de novembre de 2017

Carles Puigdemont ha contestat l'ultimàtum de Cristóbal Montoro i ha renunciat al sou que li correspondria com a "expresident", segons ha avançat El Nacional i ha pogut confirmar. Puigdemont es continua reivindicant com a president legítim i, d'aquesta manera, ha evitat acatar l'article 155 per cobrar la pensió que correspon als qui abandonen el càrrec.El mateix president ha fet referència a la seva decisió a través de Twitter i, amb una contundent piulada, ha carregat contra Montoro i li ha etzibat que "hauria de dedicar el seu temps a recuperar els diners perdonats del rescat bancari". El cap de l'executiu català considera que l'ultimàtum del ministre d'Hisenda és una nova mostra que l'Estat continua sent "una màquina d'humiliar institucions i ciutadans".Puigdemont, en canvi, es donarà d'alta per cobrar el sou base dels diputats que li correspon fins a la constitució del nou Parlament. Es dona la circumstància que a l'inici de legislatura va renunciar a la retribució com a parlamentari ja que ja cobrava com a president. En una circumstància similar es troben Jordi Turull i Josep Rull.El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va reclamar ahir que se l'informés en en el termini de 10 dies hàbils si Carles Puigdemont havia sol·licitat emprar-se a la llei de l'estatut dels expresidents de la Generalitat.La llei dels expresidents estableix entre diversos aspectes la possibilitat de cobrar una sou mensual o una jubilació vitalícia a partir dels 65 anys en una assignació mensual igual al 60% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president. En cas del sou mensual, la norma fixa que es té dret a percebre, per un període equivalent a la meitat del temps que han estat en el càrrec i, com a mínim, per una legislatura, una assignació mensual equivalent al 80% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president. Un altre dels drets és tenir una oficina i el pressupost suficient per al seu funcionament.

