VÍDEO Antena 3 acusa ara d'adoctrinament a una sèrie de dibuixos sobre la història de Catalunya

Les acusacions d'adoctrinament ja no van dirigides únicament a les escoles de Catalunya. La campanya s'ha estès també al País Valencià. Aquest dimarts al migdia, Antena 3 informava en el seu telenotícies sobre "una nova mostra d'adoctrinament, ara fora de Catalunya" perquè una escola d'Alfafar havia projectat a classe de sisè de primària la sèrie de dibuixos animats "Història de Catalunya", del 1988, protagonitzada pel drac Dragui.Concretament, fa referència a un capítol sobre la història del rei Jaume I, el qual la ficció presenta com "el rei de Catalunya", segons detalla la presentadora. Un vídeo "ple de mentides", apunta, que diversos pares han denunciat. La narradora també assenyala que, a la sèrie, Jaume I ja no és rei d'Aragó, "sinó només el Conqueridor" i que "només" comença l'expansió de Catalunya.

