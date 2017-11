El Barça fa els deures i passa a vuitens amb un empat contra la Juventus (0-0)

Fa temps que el Barça ha abandonat aquella màxima que es va fer tan seva en l'època de Guardiola i que diu "és més important el com que el què", fent referència a la importància vital que tenia l'estil de joc per aquell conjunt. Guanyar, però guanyar bé. El conjunt de Valverde ha passat pàgina. Ara: treure els partits, i fer-ho com sigui.Partit gris, sense gols, però més que suficient per fer els deures i plantar-se a vuitens. Amb l'empat d'aquest dimecres al Juventus Stadium, els blaugrana ja són, per enèsima temporada consecutiva, entre els setze millors equips d'Europa. I ho fan primers de grup.La prèvia ha estat marcada per una sorpresa: la suplència de Messi amb la vista posada al partit de diumenge contra el València. Amb el xiulet inicial, el Barça ha arrencat el partit patint amb una Juventus molt intensa. La primera part, però, no ha lluït per un gran futbol. Els dos equips, extremadament respectuosos l'un amb l'altre, no han volgut córrer riscos. L'enfrontament ha tingut poca història durant el primer període i el marcador reflectia un just empat a zero. Els de Valverde han notat l'absència del crack argentí i no han aconseguit arribar amb prou perill als voltants de l'àrea de Buffon.La pel·lícula no ha canviat a l'inici del segons 45 minuts. Poques ocasions clares i molt toc horitzontal a terra de ningú. A partir de l'entrada de Leo Messi, però, els blaugrana han pres amb un pèl més de força l'accelerador. El Barça ha buscat amb més insistència el gol, de la mà de l'electricitat del número 10, mentre que la Juventus ha optat per protegir el fort. Els d'Allegri han donat la sensació de conformar-se amb l'empat i, finalment, el Barça els hi ha concedit la llicència.En els darrers segons, Ter Stegen ha tret una mà miraculosa a xut de Dybala que ha impedit el gol dels italians. Un punt i cap a vuitens com a primer de grup.

