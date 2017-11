«Perseguits i salvats»: la fugida jueva de l'Holocaust pel Pirineu de Lleida

Paquita Sitzer i el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñe, davant d'un plafó indicatiu de la cinquena ruta del Projecte «Perseguits i salvats» Foto: ACN

Feia poc que havia acabat la Guerra Civil, amb victòria del règim falangista, mentre a Europa començava el conflicte que va donar peu a la Segona Guerra Mundial. Un horror que va viure l'apogeu del nazisme alemany entre el 1939 i 1944, quan uns deu mil jueus van arribar a Catalunya creuant el Pirineu de Lleida. Fugien de la persecució nazi, del col·laboracionisme francès i d'una de les èpoques més fosques de la humanitat.Ara, setanta-cinc anys després de l’inici de l'èxode, el documental Perseguits i salvats torna al terreny d'aquell pas a la recerca de la llibertat i recrea l’odissea dels refugiats a través del testimoni directe de supervivents i els seus descendents. L'obra s’estrena aquest dijous 23 de novembre a les set de la tarda a l’auditori Meyer del MACBA, amb la presència d'alguns dels protagonistes del film, i es podrà veure dissabte 25 de novembre a les televisions locals i a Movistar+.Produïda per La Xarxa de Comunicació Local i la Diputació de Lleida, el film reuneix tres generacions als principals escenaris d’aquella travessa per rememorar, a través del propi record o del relat de familiars, una experiència vital terrible i que va fer endinsar els protagonistes en els pitjors confins de l'horror. Perseguits i salvats compta amb la direcció de Daniel Serra i Jaume Serra, i amb l’assessorament de l’historiador Josep Calvet.Perseguits i salvats es val de testimonis reals, que ara reviuen el trànsit que van fer a la recerca de la llibertat. És el cas de Paquita Sitzer, que només tenia cinc anys quan va deixar França i va arribar a Catalunya amb la seva família. Al documental, Sitzer visita els paratges que els van acollir en companyia de la seva filla, Elizabeth Lissman. Un exercici de memòria al qual se li sumen fills i néts d’altres exiliats. Tots ells prenen consciència estan vius gràcies a aquella lluita que van emprendre els seus avantpassats, en unes condicions de supervivència extrema.La duresa dels fets reviscuts té, però, un contrapunt positiu: la solidaritat que els veïns de les comarques pirinenques van demostrar als refugiats aleshores. Una xarxa d'humanitat que batega amb força al llarg del temps. En aquest sentit, els testimonis de l'obra documental coincideixen en el fet que moltes famílies jueves van aconseguir salvar la vida gràcies a la col·laboració i l’empara de ciutadans anònims de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i Val d'Aran.El documental aprofita el projecte que la Diputació de Lleida va posar en marxa l'any 2015 per recuperar les rutes d’evasió dels refugiats jueus pel Pirineu lleidatà durant la Segona Guerra Mundial. Més enllà de la seva dimensió turística i cultural, es tracta d'una iniciativa local amb projecció internacional que vol rescatar la memòria històrica i reconèixer la solidaritat entre el poble jueu i el català.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)