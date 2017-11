Com convertir els residus orgànics de l'elaboració de cervesa en aliment per a animals

Els residus orgànics resultants del procés d'elaboració de cerveses es poden aprofitar íntegrament per a l'alimentació animal, principalment vaques, gràcies al seu 25% de contingut de proteïna. Així ho fa l'empresa Damm, que reaprofita la totalitat de les més de 90.000 tones anuals de bagàs, d'alt valor proteic, de la seva fàbrica d'El Prat de Llobregat per convertir-lo en aliment per a animals de granja.D'aquesta forma, l'empresa dóna un nou ús a aquest subproducte que es reutilitza a diverses granges que produeixen i comercialitzen llet. Aquesta iniciativa forma part de l'estratègia de RSC de Damm, que té per objectiu l'aposta per l'economia circular, ja que l'ordi amb què s'elabora la cervesa retorna a la terra després d'alimentar les vaques. El plantejament suposa, doncs, reduir la generació de residus i, alhora, promoure l'eficiència en la utilització de recursos i aconseguir un impacte ambiental i social positiu.El producte orgànic que mengen les vaques s'anomena bagàs i és el subproducte resultat del procés de cocció de la malta juntament amb l'arròs. Prèviament, l'ordi que la companyia compra a productors locals ha estat transformat en malta.Amb aquest procediment es tanca el cercle del procés econòmic i es retorna el cereal al seu origen. L'ordi s'obté de la terra, es processa a la malteria i a la fàbrica de Damm a El Prat continua el seu procés com a aliment per a les vaques i retorna a la terra com a adob, ajudant així a tornar a produir ordi. Cercle tancat.

