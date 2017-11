València també activa el protocol de contaminació i aconsella no fer esport a l'aire lliure

La Delegació de Qualitat Ambiental de l'Ajuntament de València ha activat el protocol de mesures a adoptar durant els episodis d'alta contaminació per PM10, que inclou mesures informatives a la població, entre les quals es troba limitar la crema de rostolls i no fer exercici físic intens a l'aire lliure.Segons ha informat el consistori en un comunicat, el protocol s'ha activat com a conseqüència de la crema de la palla de l'arròs que s'està duent a terme, i les condicions atmosfèriques d'altes pressions fruit de l'anticicló, que segons les previsions es mantindrà, s'estan aconseguint uns nivells de partícules en suspensió a la ciutat més elevats de l'habitual, però sense sobrepassar cap límit legal.No obstant això, a partir del mesurament de la resta de contaminants atmosfèrics, es conclou que aquesta crescuda de nivells de PM10 no és promoguda pel tràfic rodat i no es considera necessària cap tipus de restricció o limitació per a vehicles privats.Des de l'Ajuntament de València es recomana, fonamentalment a les persones més sensibles, la no realització d'exercicis físics a l'aire lliure i romandre en llocs d'interior. Aquesta mesura deixarà de tenir efecte tan aviat com es restableixin les condicions òptimes de qualitat de l'aire.Aquestes situacions han implicat "una especial atenció interna" a la vigilància de la qualitat de l'aire per part del servei competent. Així mateix, requereix el seguiment de les condicions circumstancials i/o conjunturals -segons s'esmenta en el mateix Protocol- i de les d'una procedència clarament coneguda, com la crema de la palla de l'arròs, que en unes condicions atmosfèriques habituals de dispersió de contaminants "s'hauria limitat a una situació puntual i aïllada".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)