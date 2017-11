Detingut per conduir drogat i xocar contra els Mossos al Garraf

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys per conducció temerària i sota els efectes de l'alcohol i de drogues, concretament de cocaïna, i xocar contra un vehicle policial a la C-31 a Cubelles (el Garraf), ha informat el cos aquest dimecres en un comunicat.Els fets van ocórrer el dissabte 18 de novembre, quan una patrulla de trànsit va detectar, cap a les 4 de la matinada, un vehicle que circulava a gran velocitat per la C-31 i realitzava dues infraccions: creuar una línia contínua i circular contra direcció en l'accés al polígon de Les Salines.El detingut, veí de Cubelles, va intentar escapar dels agents, que van iniciar una persecució circulant en paral·lel al seu turisme, però l'home va realitzar una maniobra contra el vehicle policial, que va resultar danyat.En arribar a una rotonda en el punt quilomètric 146 de la via, a Cunit (Baix Penedès), va continuar la seva fugida però va acabar col·lisionant contra una furgoneta, que va sortir projectada a causa de l'impacte i va provocar danys en una paret d'un habitatge.El cotxe de l'home també va resultar greument danyat, la qual cosa va obligar el conductor a sortir i va permetre que fos detingut pels agents.La prova d'alcoholèmia va determinar una taxa de 0,97 mil·ligrams per litre, gairebé quatre vegades superior als 0,25 permesos, així que l'home va ser detingut i va passar aquest dilluns a la disposició del jutge, que va determinar la seva llibertat amb càrrecs.

