Sor Lucía Caram fa costat a Rahola i a l'esposa de Mas, expulsades de la fundació de Tous

Fer fora a unes persones per les seves ideologies no es fer política?

Prendre decisions per complaure als feixistes del govern del PP no es fer política?

Donar instruccions als treballadors sobre posicions ideològiques no es fer política?

Ajudar als mes necessitats amb el banc d’aliments perquè el govern del PP no fa be la seva feina no es fer política?

Els TOUS han pres una mala decisió que va en contra de la que hauria de ser la seva gent que son la majoria dels catalans, els TOUS han demostrat ser uns venuts, no es mereixen l’estima i el apreciï dels catalans per molts bancs d’aliments que tinguin, la gent a de saber que els TOUS no declaren a hisenda tot el que facturen i prefereixen al senyor Montoro tindre d’amic, algú no pot veure quina es la veritable raó de tot això? el puc dir mes alt però no mes clar, , l’única persona per la que hem sap greu a part dels treballadors es la Sor Lucia a la que li desitjo molta sort i encert en be dels mes necessitats que no tenen cap culpa.