El govern espanyol descarta un nou model de finançament al País Valencià per aquest any

El País Valencià no gaudirà d'un nou model de finançament aquest 2017. El govern de Mariano Rajoy ho va prometre en la darrera Conferència de Presidents, a principis d'any, però finalment la reforma del sistema s'estudiarà a la Comissió per a l'Avaluació i Modernització de l'Estat Autonòmica -l'anomenada Comissió Territorial-. Ho havia proposat el PSOE i l'executiu central ha acceptat introduir la qüestió catalana en el programa.La comissió, presidida pel socialista José Enrique Serrano, es va constituir dimecres passat i tindrà sis mesos per a fer propostes. Sobre el paper, serà el pròleg per a una posterior reforma de la Constitució. Fonts del Ministeri d'Hisenda, recollides pel diari La Veu, descarten la negociació bilateral i apunten que aquesta s'ha de produir en dos plànols: amb les autonomies, però també amb les forces polítiques en el Parlament, perquè es necessiten els suports d'altres forces polítiques per a tirar-ho endavant.El govern espanyol admet que, per terminis, no serà possible tancar el nou sistema de finançament autonòmic al País Valencià abans que acabi l'any i ho justifiquen pel fet que "s'han creuat molts temes durant aquest exercici que estan dificultant que aquesta reforma avanci".

