Eduardo Mendoza publicarà un assaig sobre el procés sense «posicionar-se a cap bàndol»

L'aportació d'aquest llibre, si està ben fet i és prou rigorós, pot ser interessant pel fet d'intentar ser neutral.



Tot i així, si ha recopilat molta informació i comprovant-ne la veracitat, li costarà molt ser neutral. Com expliques de forma neutral, sense deixar malament a ningú, que un 9% del nostre PIB van cada any a Madrid sense retornar?

Com expliques que després de la "solidaritat" alguns dels que reben els nostres diners tenen més poder adquisitiu que nosaltres mateixos? Com expliques les evidents imposicions del castellà en més de 500 lleis espanyoles? com expliques que el tribunal constitucional tomba moltes lleis catalanes que no ha tombat en lleis idèntiques en altres CCAA? Etc.



Potser el llegiré. A veure com es pot ser neutral amb tot això, o a veure si ha d'amagar molta informació per poder semblar neutral...

Benvingut, Sr. Mendoza!