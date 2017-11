Jordi Herralde, guardonat pels editors catalans amb el Premi Atlàntida 2017

L'editor Jordi Herralde Foto: Europa Press

El Gremi d'Editors de Catalunya ha distingit l'editor Jordi Herralde amb el Premi Atlàntida 2017, amb el qual reconeix la seva contribució al foment de la lectura i del món del llibre i la seva defensa del valor de la cultura i la propietat intel·lectual. El guardó es lliurarà el pròxim 18 de desembre en el marc de la 32a Nit de l'Edició al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, ha informat aquest dimecres el gremi en un comunicat.Aquest premi ha recaigut en anteriors edicions en personalitats de gran rellevància com Václav Havel, Viviane Reding, Javier Solana, Jordi Savall, Joan Manuel Serrat, Jaume Plensa o Isabel Coixet, entre altres. Herralde és fundador i president de l'editorial Anagrama, els primers títols de la qual van aparèixer el 1969 i que publica un centenar de títols anuals, i ha estat guardonat amb el Premi Nacional a la Millor Tasca Editorial Cultural, és Oficial d'Honor de l'Excel·lentíssima Ordre de l'Imperi Britànic i Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres.Durant la vetllada, a més del Premi Atlàntida a Herralde, el Gremi homenatjarà Beta Editorial i Editorial Teide, pels seus 75 anys d'activitat editorial contínua, i a Angle Editorial, Editorial Octaedro i Viena Edicions pel seu 25 aniversari. La Cambra del Llibre atorgarà el 23 Memorial Fernando Lara a l'editora independent Arianna Squiloni, de A Buen Paso, i l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya i el Gremi al Premi de Traducció Ángel Crespo a Carlos Fortea per l'obra Kafka (Acantilado), de Reiner Stach.

