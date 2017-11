MAPA La Guia Michelin promet un 2018 excepcional: així es reparteixen les estrelles a Catalunya

Arriba el moment més esperat de l'any pels amants de la bona cuina. La Guia Michelin, una de les referències troncals del món gastronòmic, desvetlla aquest dimecres al vespre el repartiment anual d'estrelles als millors restaurants d'Espanya i Portugal. Serà en una multitudinàriacerimònia a Tenerife, on hi serà present la crème de la crème de l'univers culinari.L'esdeveniment, com passa any rere any, aixeca molta expectativa. Michelin, de fet, ha promès un 2018 excepcional i això, segons els experts, obre la porta a què s'atorguin tres estrelles -la màxima valoració- a més d'un restaurant, un fet sense dubte excepcional i que no passava des del 2013. Tot això, però, són suposicions i estimacions. El director de la marca francesa, Michael Ellis, desvetllarà tots els dubtes a partir de les sis de la tarda hora catalana des del The Ritz-Carlton d'Abama.Ara per ara, només hi ha nou restaurants a tot l'Estat que ocupen un lloc a l'Olimp gastronòmic. O, dit d'una altra manera. Tan sols hi ha nou establiments coronats amb tres estrelles, dels quals tres són catalans. En la darrera edició, El Lasarte de Barcelona, una aposta de Martín Berasategui amb el xef Paolo Casagrande al capdavant dels fogons, es va sumar al Celler de Can Roca, a Girona; i al Sant Pau de Carme Ruscalleda, a Sant Pol de Mar; en el lloc de luxe de la prestigiosa llista.Amb la incorporació del Céleri, la Boscana, l'Antic Molí, Xerta i Ca l'Arpa l'any passat, la xifra de restaurants guardonats arriba als 54. Barcelona és una autèntica capital gastronòmica amb 30 distincions en 23 restaurants. La resta es reparteixen arreu del territori, tal com queda detallat en el següent mapa interactiu de

