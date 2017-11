JoTambé: la campanya pel 25-N que ja ha recollit denúncies d'abusos sexuals arreu del món

El cartell pel 25-N

#JoTambé (#Metoo), la campanya que ha donat la volta al món denunciant abusos sexuals, aterra a Catalunya amb motiu del 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.L'Institut Català de les Dones ha fet una crida a sumar-se a la iniciativa, fotografiant-se amb la imatge de la campanya i fent ús de l'etiqueta a les xarxes socials per sensibilitzar la ciutadania per una "Catalunya lliure de violències sexuals".Una de cada tres dones de la ciutat de Barcelona, el 31%, ha patit fets de violència molt greus al llarg de la seva vida. Aquesta és una de les dades que s'extreuen de l'Enquesta de Violència Masclista de Catalunya, realitzada per l'Ajuntament i la Generalitat i que es presentarà properament. El consistori ha avançat aquest primer resultat tot just la setmana en què es commemora el Dia Internacional contra la violència masclista.També ha explicat que està ultimant una aplicació per al telèfon mòbil per denunciar agressions a l'espai públic, que incorporarà un botó vermell per trucar al 112. En el seu primer any de funcionament la aplicació la utilitzarà una mostra de 400 dones per establir un mapa de les zones més insegures de la ciutat, i després estarà oberta a tothom. L'Ajuntament va atendre 4.300 dones l'any 2016 per qüestions relacionades amb la violència masclista.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)