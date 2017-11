Totes les ofertes del Black Friday, en un sol clic

Un de cada dos consumidors de l'Estat aprofitarà les ofertes del Black Friday , per avançar les seves compres de Nadal, segons el Baròmetre de tendències a les compres nadalenques realitzat per American Express. En concret, un 54% dels enquestats declara que recorrerà al “divendres negre”, que obre la campanya de Nadal, per aprofitar els descomptes. En aquest recull podeu consultar les principals botigues adherides a la iniciativa. Les compres d'aquest dia, que tindran el seu punt culminant aquest divendres 25 de novembre, representen ja el 33% de la despesa nadalenca. Entre els productes més demanats hi ha els articles de tecnologia, que adquiriran un 58% d'aquells que se sumin al Black Friday, seguits de la compra de moda i complements (un 43%) i productes culturals com música i llibres (un 36%).Tot i que a l'estat espanyol el fenomen del Black Friday, originari dels Estats Units, es va popularitzar gràcies a l'empenta del comerç electrònic, les seves vendes no són exclusives del canal on-line. Malgrat això, un 52% dels enquestats reconeix que aprofitarà les ofertes de botigues físiques, un 50% acudirà a minoristes purament on-line i un 58% farà les seves comandes per internet.Les franges d'edat que compren més durant el Black Friday són els consumidors més joves, nascuts entre 1995 i 2009, l'anomenada generació Z* (62% dels enquestats) i els millenials (56%). Un 61% dels consumidors enquestats entre 38 i 50 anys també acudirà al Black Friday per avançar les seves compres, així com un 41% dels majors de 50 anys.