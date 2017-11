Busquen un veí de la Seu d'Urgell desaparegut des de fa gairebé un mes

Imatge del desaparegut Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per trobar un veí de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), desaparegut des del passa mes d'octubre.Es tracta de Ramon López Martínez, de 54 anys, de qui es va denunciar la seva desaparició després que no va anar al seu lloc de treball, en un restaurant d’Adrall. L’àrea policial del Pirineu ha difós la fotografia per tal de trobar l'home.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)