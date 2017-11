Joel Joan inaugura el Festival Zoom d'Igualada amb el telefilm «El Nom»

El Zoom d'Igualada 2017, en marxa Foto: ACN

L'obra de teatre El Nom, que Joel Joan va representar l'any 2012 als escenaris catalans amb ran èxit de públic, es converteix en un telefilm, dirigit pel mateix actor. L'obra és, al seu torn, una adaptació de l'obra francesa Le Prénom, també amb versió en pantalla gran. Coproduïda per TV3 i Focus Audiovisual, el telefilm ha estat l'encarregat d'inaugurar la 15a edició del Festival Zoom d'Igualada , abans que s'estreni a la televisió. Joan, acompanyat per diversos actors, no s'ha volgut perdre la projecció: "és molt emocionant veure un telefilm amb una platea plena, perquè normalment la veus a la televisió i en privat", ha afirmat.El Nom és una de les vuit pel·lícules –totes elles preestrenes– que, fins diumenge, competiran a la Secció Oficial del Zoom. En total, el certamen projectarà 45 produccions d'arreu del món, un 44% de les quals seran estrenes absolutes. A banda dels vuit telefilms que competiran a la Secció Oficial, també es projectaran produccions a les seccions Zoom Series, Zoom Kids, Zoom Jove, Zoom KM0, Zoom Trendy i Zoom Especial Auga.La novetat principal de la 15a edició del Zoom serà la creació del Talent Campus de Formats de Televisió, una estada formativa per desenvolupar idees pròpies de nous formats per a televisions o altres canals. En aquesta primera edició del Campus hi participaran un total de nou persones que durant quatre dies assistiran a sessions matinals impartides per professionals de la televisió i rebran a les tardes sessions tutorials personalitzades a càrrec de Toni Marín i Àlex Solà.A banda de les novetats, la quinzena edició del Zoom reconeixerà amb el Premi d'Honor al periodista Àngel Casas, mentre que el Premi Tu ets la tele, que s'ha recuperat aquest any després de diverses edicions sense entregar-se, recaurà en el programa Saber y Ganar, presentat per Jordi Hurtado, que fa vint anys que s'emet diàriament. El Premi Auguri Sita Murt, dedicat a les joves promeses de l'ofici, recaurà en l'actriu catalana Bruna Cusí, recent coprotagonista del film Estiu 1993. El Premi a la Millor Sèrie Espanyola serà per a la producció de TV3 i Mediapro Nit i Dia.Per quart any consecutiu la revista online Serielizados i el certamen s'uneixen per organitzar una nova edició del Showcase de Pilots de Ficció, que se celebrarà aquest divendres a Barcelona. Segons els organitzadors, es tracta d'una aposta per donar visibilitat a la ficció més interessant i apropar els nous creadors a la indústria audiovisual. Enguany s'han seleccionat els pilots A todo riesgo, de Bruno Martín (Dr. Diablo); Berlineses de Pedro Deltell, Paula Galimberti i Gonzalo Piñán; Carlinos, la serie de Oriol López; Clito de Pol López; Kim amb K de Oriol Cervera; i Amigos de Sangre 2 de Guillermo Peláez.

