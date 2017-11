VÍDEO Les deu preguntes de Rufián a Rajoy si els independentistes guanyen les eleccions

El debat sobre les eleccions catalanes del 21 de desembre s'ha traslladat aquest dimecres al Congrés. Durant la sessió de control al govern espanyol, el diputat d'ERC Gabriel Rufián ha preguntat al president de l'executiu, Mariano Rajoy, si pensa respectar els resultats del 21-D si l'independentisme guanya, i Rajoy ha assegurat que "per descomptat" que els respectarà. Rufián ha aprofitat el segon torn per fer-li nou preguntes més, que ha conclòs dient que si els independentistes vencen, "es comportaran com carcellers o com demòcrates?".El republicà també l'ha interrogat dient que, si l'independentisme venç en el 21-D, "no el veurem recollint firmes; a aquesta espècie de merla blanca de la caverna Pablo Casado recordant-se de Companys a veure què votarem; a la senyora De Cospedal cridant a files a l'exèrcit, a la policia donant cops de porra a la gent que vol votar ni un ferri amb la cara de Piolín al Port de Barcelona, i no veurem polítics electes a la presó".I Rufián ha continuat amb les preguntes: "No veurem judicis pràcticament inquisitorials en els quals es fa besar gairebé la bandera espanyola als que estan als jutjats, a vostè i a la seva marca blanca vermella (el PSOE) i la seva marca blanca taronja (Cs) facilitar la fuga d'empreses, no el veurem a vostè aplicar un article de la Constitució, el 155, que tant de bo fossin el 47 i el 128 que són molt més bonics i molt més dignes".Rajoy ha insistit en el fet que "per descomptat" que el seu executiu respectarà els resultats de les eleccions que ell mateix ha convocat, però també ha recordat a ERC que, "en el supòsit" que els independentistes guanyin aquests comicis, han de "respectar" la legislació, "els drets de les minories" i "no perjudicar l'economia" catalana. "I punt, i ens quedem tots tranquils", ha emfatitzat.

