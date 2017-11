Un incendi crema tres naus d'una deixalleria de paper a Sant Feliu de Llobregat

11 vhs #bomberscat treballen en les tasques d'extinció d'un incendi que afecta totalment 3 naus, d'uns 1000m2, de deixalleria de paper a Sant Feliu de Llobregat. Efectius treballen per evitar propagació a una 4a nau i per protegir la coberta per garantir estabilitat. No ferits pic.twitter.com/7oEbezJJxo — Bombers (@bomberscat) 22 de novembre de 2017

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres al matí en un incendi que afecta totalment tres naus d'una deixalleria de paper de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), ha informat el cos a través de Twitter. Les naus pertanyen a una empresa de recuperació de plàstic i cartró.Onze vehicles participen en les tasques d'extinció dels immobles, d'uns 1.000 metres quadrats cadascun, per evitar que el foc es propagui a d'altres naus. A hores d'ara, ja han cremat totalment dues de les naus.Segons han informat els Bombers, no s'han registrat ferits i s'estan centrant els esforços a protegir les cobertes per garantir-ne l'estabilitat i a evitar que el foc s'estengui a una quarta nau.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)