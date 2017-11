VÍDEO Kilian Jornet i Emelie Forsberg presenten «Testing Ourselves»

És possible escalar un cim de 8.000 m en quinze dies? Quina aclimatació cal fer i com afecta el cos? Aquestes preguntes rondaven el cap dels atletes de muntanya Kilian Jornet i Emelie Forsberg. Per cercar-ne la resposta es van embarcar en un projecte per intentar fer cim en el Cho Oyu (8.220m) amb un nou mètode d'aclimatació que pot revolucionar l'alpinisme.El resultat d'aquest experiment és Testing Ourselves, un documental de disset minuts que avui es troba disponible en línia a http://stories.kilianjornet.cat/. Kilian Jornet i Emelie Forsberg van viatjar el mes de maig a l'Himàlaia per intentar l'ascens del Cho Oyu. Van escollir aquest cim per veure sobre terreny el resultat de la seva aclimatació. Com explicava Jornet: "Encara que al final sí que vaig fer cim, per a nosaltres no era el més important. El que ens interessava era veure com ens sentíem després d'una aclimatació totalment diferent a la que havíem fet fins ara".A més de les experiències de Jornet i Forsberg, el documental també compta amb la presència del doctor Daniel Brotons, especialista en medicina de muntanya, que aporta una visió científica de l'expedició i les possibilitats que aquest tipus d'aclimatació poden representar per a altres atletes, a diferents nivells.No obstant això, Testing Ourselves no és merament una pel·lícula científica, sinó, també, humana. Durant tot el documental es narra la història de parella de Jornet i de Forsberg i com afronten una expedició conjunta. Per primera vegada, la parella explicarà què significa per a ells fer una expedició junts, quins riscos comporta i què els aporta com a parella.La pel·lícula es pot trobar des d'avui al web de l'atleta i també a les seves xarxes socials. A més del vídeo, Jornet posa a disposició de l'usuari el protocol d'aclimatació que va seguir per a la seva expedició a l'Himàlaia.Mentrestant, l'última pel·lícula del projecte Summits of My Life, que recollirà la doble ascensió a l'Everest, continua en procés de producció i s'espera que s'estreni a principis de 2018.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)