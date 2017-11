VÍDEO «Salvados» recupera Mas i Zapatero per viatjar a «quan tot va començar»

Y la próxima semana, volvemos al origen: Zapatero vs Mas pic.twitter.com/pNfcp9BIsJ — Salvados (@salvadostv) 19 de novembre de 2017

El Salvados d'aquest diumenge compta amb un "cartellàs", segons les paraules del mateix presentador, Jordi Évole. En el compte oficial del programa, des d'aquest dimarts es pot veure un tràiler sobre quin serà el contingut. La Sexta recupera dos agents principals del procés català i, amb ells, pretén viatjar fins al moment detonant del conflicte polític entre la Generalitat de Catalunya i Moncloa.Cara a cara. Artur Mas i José Luis Rodríguez Zapatero. En el vídeo, es posa l'accent en el fet que, ara com ara, la gent coneix què ha passat, qui ho ha protagonitzat i com va començar -recuperant el famós "Apoyaré" del mateix expresident socialista i la recollida de firmes del PP contra l'Estatut-, però no queda clar quan va néixer una realitat que el dia a dia de la política en els darrers anys.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)