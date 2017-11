L'Audiència Nacional retalla la llei de transparència espanyola

Captura de pantalla del web de Civio

En cas que les institucions es neguin a donar la informació sol·licitada, el ciutadà sempre pot reclamar al Consell de Transparència o a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (en el cas català).

Els noms dels passatgers dels vols oficials







El ministeri va portar l'assumpte davant els tribunals. En primera instància, el jutge els va obligar a informar, però Defensa va recórrer. L'última sentència de l'Audiència Nacional, dos anys després de plantejar aquesta petició, manté que Defensa ha d'identificar als acompanyants de les autoritats en viatges oficials però amb matisos. El tribunal estima que el Ministeri de Defensa només té obligació de proporcionar informació generada després de l'entrada en vigor de la Llei de Transparència espanyola (2014).



"El que fa aquesta sentència és crear un precedent, i aquest és un component perillós de retallada d'accés a la informació pública", explica Miguel Àngel Gavilanes, periodista de Civio. "Deixa en paper mullat la llei de transparència espanyola, en la mínima expressió", afegeix. Segons Civio, la interpretació de l'Audiència Nacional "suposa deixar a tots els ciutadans cecs a tota informació creada o recollida abans de desembre de 2014".

Un límit no contemplat



Per a l'organització que defensa la transparència, "el tribunal afegeix un límit que no està contemplat en la mateixa llei i retalla així el dret d'accés a la informació". Amb aquest criteri, no s'hauria pogut fer mai



Les lleis de transparència són el mecanisme que els ciutadans tenen per sol·licitar i reclamar informació pública. Segons la reglamentació, les institucions estan obligades a publicitar-la en portals de dades obertes i en formats reutilitzables. Les normes també exigeixen portals de transparència des dels quals poder fer sol·licituds d'informació per reclamar aquella que no s'ha fet encara pública. Les lleis regulen els procediments administratius però no tenen establert un període a partir del qual s'ha de lliurar la informació.Avui, la majoria de països democràtics compten amb lleis de transparència que, amb més o menys encert, s'han aprovat en els darrers deu anys, tot i que n'hi ha que són històriques. L' espanyola va entrar en vigor a finals del 201 4 i, la catalana, un any més tard

