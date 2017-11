«This is art», el nou programa de TV3 que t'emocionarà

El divulgador musical Ramon Gener tornarà el dimecres 29 de novembre a TV3 amb "This is art". El nou programa acostarà l'art a través de les emocions i proposarà un viatge a l'interior de cada persona, dels sentiments i les inquietuds. L'espai divulgatiu adreçat a tots els públics, buscarà "commoure" i "emocionar".A través de la bellesa de les formes artístiques, "This is art" s'endinsarà en l'engranatge de la naturalesa humana. En el decurs de sis capítols de 50 minuts de durada cadascun i mitjançant un llenguatge "àgil" i "molt entretingut" es recorreran temes com l'èxtasi, la inspiració, la bogeria, la vanitat, la curiositat o la rebel·lia.A partir d'aquests conceptes cada capítol girarà a l'entorn de la pintura, l'escultura, la música, l'arquitectura o la literatura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)