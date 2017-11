La Generalitat activa l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica a Barcelona i Lleida

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha activat aquest dimarts el protocol de contaminació atmosfèrica en fase d'avís preventiu arran a l'elevada presència de PM, un dels contaminants més nocius per a la salut de les persones. En concret, les estacions mediambientals de Granollers, Montcada i Reixac, Manlleu i Lleida han detectat un nivell elevat d'aquest component, per sobre dels límits establerts per la Unió Europea i l'Organització Mundial de la Salut (OMS).El vicepresident de Mobilitat i Transport, Antoni Poveda, ha enviat una carta a tots els ajuntaments metropolitans amb què els insta a prendre mesures per conscienciar la ciutadania a reduir la contaminació. Per exemple, es demana que la ciutadania des desplaci a peu, en bicicleta o transport públic, que comparteixi cotxe i revisi el funcionament de la calefacció.Al conjunt de mesures, també es demana que, si és possible, es treballi des de casa o s'adapti l'horari laboral als horaris del transport públic, que es tingui cura de fer una conducció eficient –evitant accelerades brusques-, que es prioritzi l'ús de vehicles de baixes emissions i que es revisi el termòstat de les llars.L'AMB recorda que ha treballat diverses mesures puntuals per reduir el trànsit privat i d'altres més estructurals, que s'enduriran a mesura que augmenti el risc de contaminació. Així, a partir de l'1 de desembre, si es declara un episodi de contaminació, no podran circular dins l'àmbit delimitat per les Rondes de Barcelona els turismes que no tinguin el distintiu ambiental de la DGT i les furgonetes anteriors a Euro.En un futur, s’afegiran a aquestes restriccions les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3, que inicialment estaran exempts de la mesura. Aquestes restriccions de trànsit seran entre les 7 h i les 20 h els dies laborables, des de l'endemà de la declaració fins al dia de declaració de final d'episodi.

