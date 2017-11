Lluís Solà, reconegut amb el premi Lletra d'Or 2017

El premi Lletra d'Or és un dels més especial si rpestigiosos que existeixen en la literatura catalana. Enguany, ha recaigut, novament, en un poeta: Lluís Solà, qui ha vist reconeguda amb el guardó la publicació de l'imponent volum de Poesia Completa a Edicions de 1984, l'any 2016. Un llibre majúscul, en tots els sentits, que incloïa 42 llibres inèdits i que deixa veure una veu insubornable, rica, precisa i extremadament rigorosa.Exercint de baula entre tradició i modernitat, Lluís Solà –nascut a Vic l'any 1940– és, per trajectòria, per lucidesa humanista i per valor intel·lectual, una de les figures cabdals de l'escena cultural del país. Ha estat traductor, poeta, membre del grup de teatre La Gàbia de la capital osonenca i un dels motors capdavanters de la revista Reduccions de poesia, que va dirigir entre el 1977 i el 2015."La poesia fa contemporània la paraula que ens ve del passat i va cap al futur", afirmava Lluís Solà en aquesta entrevista a NacióDigital . "Aquesta és la seva funció, perquè la poesia traspassa els sentiments, els valors, els pensaments, les imaginacions, les visions del món, la manera que tenim de veure les coses", rebla. Com si això fos la divisa del seu llegat, el poeta, assagista i dramaturg condensa en aquestes paraules una poètica i, alhora, el pes i rellevància que té la seva figura en les lletres catalanes actuals.El Premi Lletra d'Or reconeix cada any, des del 1956, el millor llibre publicat en llengua catalana durant l'any anterior. Solà s'afegeix a la prestigiosa nòmina de guanyadors, entre els que figuren Pere Calders, Josep Carner, Salvador Espriu, Gabriel Farreter, Joan Fuster, Miquel Martí i Pol, Mercè Rodoreda, Josep Pla o Manuel de Pedrolo, entre d'altres. Entre Els darrers guanyadors hi trobem els també poetes Josep Pedrals, Mireia Calafell o Màrius Sampere.

