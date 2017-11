​Barcelona subvencionarà la contractació d'aturats de llarga durada amb 1.000 euros de sou

Sara Berbel, gerent de Barcelona Activa, i Gerardo Pisarello Foto: Europa Press

L'Ajuntament de Barcelona vol "orientar" el mercat laboral a la ciutat per incentivar la contractació dels col·lectius més vulnerables i que això es faci en les millors condicions laborals possibles. Aquest és l'objectiu d'un nou programa d'ajudes a petites i mitjanes empreses que impulsa Barcelona Activa i que subvencionarà la contractació d'aturats de llarga durada i majors de 45 anys, sempre que les empreses es comprometin a garantir-los certa estabilitat –amb contractes de com a mínim un any- i un salari mínim de 1.000 euros. El tinent d'alcalde d'Economia i Treball, Gerardo Pisarello, detalla que el programa de subvencions està dotat amb 3,5 milions d'euros.Ajudar a les empreses a contractar. D'aquesta manera vol influir l'Ajuntament de Barcelona en la millora de les condicions laborals dels treballadors i aportar el seu gra de sorra en la "batalla" pel salari mínim, les condicions de treball dignes i el suport a les petites i mitjanes empreses.El primer tinent d'alcalde i responsable d'Economia i Treball de l'Ajuntament, Gerardo Pisarello, ha reivindicat així el paper del municipalisme en la implementació de "canvis concrets" que canviïn la vida de les persones. "Tenim eines per demostrar que els canvis són possibles", assegura.En aquest sentit s'ha presentat aquest dimarts el nou programa de subvencions a empreses de Barcelona Activa, que destinarà 3,5 milions d'euros a subvencionar la contractació dels col·lectius més vulnerables de la ciutat. Les ajudes aniran dels 10.000 als 12.000 euros en funció de cada cas.Les condicions que posa l'Ajuntament perquè les empreses puguin accedir a aquestes ajudes són la contractació d'aturats de llarga durada, que siguin majors de 45 anys i que es puguin beneficiar d'un salari de com a mínim 1.000 euros mensuals i durant almenys un any.Es tracta, diu Pisarello, de col·lectius estratègics per a les polítiques d'inclusió social: "Són els grans oblidats, gent invisible que sovint no es té en compte, però que té talent per aportar a la societat i a l'economia". Des de l'Ajuntament esperen que el programa generi un efecte crida que permeti dur el mercat laboral "cap als estàndards mínims".Durant la presentació del nou programa d'ajudes, Barcelona Activa ha fet també balanç de l'anterior programa de subvencions i que estava disponible fins ara. Des del 2015 l'empresa municipal ha invertit 6,5 milions d'euros en ajudes a la contractació dels que s'han beneficiat 579 empreses que han donat feina a 766 treballadors.La gerent de Barcelona Activa, Sara Berbel, destaca que amb el nou programa de subvencions es vol anar un pas més enllà, ja que fins ara l'exigència a les empreses era que fessin contractes d'almenys sis mesos, i no d'un any com ara, i no se'ls fixava cap salari mínim, com sí que passarà a partir d'ara.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)