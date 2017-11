​Barcelona posa finalment en marxa el centre de dia per als nens de la cola

Dos menors en un centre d'atenció, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, on s'integren l'Ajuntament i la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) de la Generalitat, obrirà el dimecres 29 de novembre un nou espai per a joves immigrants en situació de vulnerabilitat o que es trobin al carrer conegut en àrab com Dar Chabab (La Casa dels Joves). El centre servirà per atendre els nens addictes a la inhalació de cola , i arriba quan ja fa un any que es va anunciar la seva creació Els nens de la cola solen moure's pel barri de la Ribera, però el centre estarà al de Fort Pienc, el que està més pròxim a la Ribera dels barris del districte de l'Eixample. El servei, que de moment té un caràcter pilot, funcionarà els 365 dies de l'any en horari diürn i treballarà a partir de l'acolliment, l'acompanyament i la inclusió d'un màxim de 25 joves.El projecte serà gestionat per Sant Pere Claver-Fundació Serveis Socials, Suara Cooperativa i Garbet Cooperativa d'Inserció. Dar Chabab ha informat que l'objectiu és donar resposta a "una situació d'emergència social latent", ja que cada mes es registra a Catalunya l'arribada de 200 joves sols en situació vulnerable, la majoria dels quals provenen del nord d'Àfrica, una situació que la Generalitat ha qualificat d'"emergència de país" Un equip de professionals multidisciplinari oferirà atenció i seguiment personalitzat a cada jove, un servei d'atenció mèdica en la prevenció i tractament del consum de substàncies tòxiques i els trastorns de salut mental i els serveis bàsics d'alimentació i higiene.Treballaran en ell educadors, integradors socials, terapeutes especialitzats, psicòlegs, psiquiatres, infermers i talleristes amb la finalitat de fer front a les especificitats del projecte.Els joves també disposaran de la xarxa d'equipaments i serveis públics i privats més enllà de Dar Chabab, com centres d'atenció primària, serveis socials de l'Ajuntament i hospitals, i assistiran en activitats per mantenir una relació fluïda amb els veïns a través d'accions de voluntariat, intercanvi o banc de temps.

