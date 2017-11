Les autopistes catalanes, a examen abans de la temporada de nevades

Autopistas, companyia del Grup Abertis , ha engegat els simulacres hivernals per preparar a la xarxa d'autopistes que gestiona a Catalunya i Aragó de cara a l'hivern. Els exercicis es van realitzar aquest dilluns a la nit en l'AP-2 Alfajarín – Banyeres del Penedès, l'AP-7 Nord entre La Jonquera - Montmeló, en la B-23 entre Molins de Rei i El Papiol, en l'AP-7 Sud en el tram Montmeló – Salou, en la C-31 entre Tiana i Montgat, en la C-32 entre Montgat i Blanes i en el tram entre Viladecans i el Vendrell, i en la C-33 entre Barcelona i Montmeló.La companyia va simular una situació de neu intensa per posar a prova el seu protocol intern d'actuació davant l'avís d'una situació meteorològica adversa. El Centre d'Operacions i de Seguretat viària de Granollers, que monitoritza el tràfic d'aquestes xarxes les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, va activar una alerta de nevades simulada, després de la qual es va engegar un protocol que va mobilitzar a un total de 140 persones i 69 màquines llevaneus.Cada unitat llevaneus va realitzar el circuit que té assignat, donant així una total cobertura de l'autopista, incloent els enllaços, els TruckParks, així com les àrees de servei i descans. Durant l'exercici s'ha comprovat el funcionament de la maquinària, així com les comunicacions com són els sistemes de GPS, telefonia i emissora de radi de cada màquina i que es monitorizan des del Centre d'Operacions i Seguretat Vial de Granollers.Autopistes realitza aquest exercici una vegada a l'any amb l'objectiu de comprovar la capacitat de resposta davant una situació de meteorològica adversa i l'operativa de l'activació del protocol. Aquests simulacres permeten també verificar el correcte funcionament en el funcionament de la maquinària, estudiar i optimitzar els recorreguts de les màquines llevaneus i dels equips tècnics i humans.L'operatiu va començar a les 18 hores de la tarda, es va perllongar fins ben entrada la matinada, i va comptar amb un desplegament humà i tècnic distribuït entre les 20 bases de viabilitat hivernal repartides en les autopistes esmentades, on s'emmagatzema la sal i la salmorra i des d'on inicien les màquines llevaneus els treballs encomanats. Les primeres conclusions permeten valorar de manera positiva els resultats i el desenvolupament de l'exercici, que ha servit per avaluar els actuals procediments d'actuació i per garantir i millorar la seguretat del tram i la circulació per l'autopista a l'hivern.

