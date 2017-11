Tarragona gairebé triplica la xifra de passatgers de creuers

Josep Andreu, president el Port, acompanyat de l'alcalde de Tarragona, Jose Fèlix Ballesteros Foto: Jonathan Oca

El creuer Azamara Quest va tancar la temporada al Port de Tarragona Foto: Cedida

El Port de Tarragona ha tancat la temporada de creuers amb la visita de 37 vaixells, amb un total de 51.390 passatgers. El president de l'Autoritat Portuària, Josep Andreu ha destacat que la previsió que es va fer a l'inici de la temporada era de 40.000 passatgers i aquesta xifra s'ha superat de més d'11.000 persones. Aquest nombre de passatgers suposa un increment del 284% en relació a l'any anterior.Andreu ha destacat que la temporada de creuers ha suposat un impacte econòmic de 3,9 milions d'euros al territori, que repercuteix en diferents àmbits, museus, taxis, restauració,El 68% dels creueristes que arriben a la ciutat fan visites i excursions. Aquest percentatge està desglossat en els que fan una vista de Tarragona ciutat per lliure -museus, shopping- (49%) i els que fan les excursions a la demarcació (20%).Per altra banda, un 4% dels viatgers que s'aturen a les instal·lacions tarragonines marxen cap a Barcelona.Des del Port s'ha destacat que hi ha un paquet del 28% que engloba els creueristes que embarquen a Tarragona. Andreu ha apuntat que estan pendent d'estudiar el comportament i el perfil d'aquest tipus de viatgers per saber si pernocta a la ciutat, què visita, quan arriba i quan marxa.La tripulació, segons Andreu, també és un dels col·lectius que cal estudiar, ja que la seva capacitat de despesa és mot important i per aquest motiu, es promourà també l'estudi del seu comportament.El perfil dels creueristes que arriben a les instal·lacions tarragonines és l'italià (38%) seguit per l'espanyol (23%), anglesos (13%) i els francesos (5%). L'edat mitjana dels viatgers és d'entre 35 i 55 anys.Josep Andreu ha manifestat que de cara a la nova temporada, la del 2018, es preveu que arribin 55 vaixells (37 al 2017) que suposarà un increment del 49%. També s'espera que trepitgin la ciutat almenys 80.000 passatgers.

