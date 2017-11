Ximo Puig confia que hi haurà acord amb Podem per tirar endavant els pressupostos

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, està "convençut"que el grup parlamentari Podem donarà finalment suport als Pressupostos del govern valencià 2018. Puig ha estat preguntat per l'abstenció de Podem en la votació a les esmenes a la totalitat de la Llei d'acompanyament, que finalment van ser rebutjades gràcies al vot de quatre no adscrits (ex de Ciutadans), i a les tensions sobre els pressupostos després de la proposta des de la formació morada d'una taxa turística que el PSPV no preveu incloure.



A preguntes dels mitjans durant la inauguració del congrés de commemoració del 80 aniversari del Congrés Internacional d'Escriptors per a la Defensa de la Cultura, el cap de l'executiu ha dit que "en democràcia sempre que hi ha una situació dialèctica hi ha situacions de dificultat" però ha defensat que el Pacte de Botànic (acord de govern entre PSPV i Compromís, amb suport parlamentari de Podem) "ha estat molt positiu per a la Comunitat Valenciana" i que els pressupostos "són molt positius perquè van a millorar la vida als ciutadans enormement en molts àmbits".



En aquest sentit s'ha mostrat "convençut que hi haurà un acord" tot remarcant que cada formació té les seves posicions pròpies i que les respecta. "Sempre he respectat les posicions de Podem i així continuarà sent", ha dit.

