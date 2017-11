​La Torre Glòries, i ara què?

La Torre Glòries ha aclarit quin és el futur que li espera els pròxims mesos, però ara falta garantir un altre aspecte a la plaça que li dona el nom a l'edifici, i és que es reprenguin les obres dels túnels viaris que es van aturar el juny. La intenció municipal és que els treballs es reactivin en el 2018. Els retards i sobrecostos detectats fa mesos van fer que el govern d'Ada Colau optés per rescindir el contracte de la primera fase dels túnels, aturar els treballs, modificar el projecte i licitar-lo de nou. A les obres hi poden acabar treballant una vintena d'empreses diferents, perquè l'Ajuntament ha decidit fraccionar al màxim els contractes per evitar caure en noves irregularitats.



En paral·lel, la Unió Temporal d'Empreses (UTE) a qui l'Ajuntament va rescindir el contracte reclama 6,8 milions d'euros més dels que la direcció d'obres i l'Ajuntament reconeixen en la liquidació del contracte. El consistori xifra el cost de l'obra executada en 38,2 milions (sense IVA), i s'hi sumen 1,1 milions de costos indirectes per retards no imputables al contractista. La UTE en reclama 6,8 més: 4,9 milions de reclamacions tècniques que no comparteixen la direcció de l'obra i l'Ajuntament, i 1,9 de costos indirectes i que l'Ajuntament no assumeix perquè considera que són endarreriments imputats al contractista. El consistori ha fixat, a més, una reclamació per danys i perjudicis a la UTE de 3 milions. És molt probable que aquestes desavinences es resolguin als tribunals.

Les obres del túnel de Glòries segueixen paralitzades. Foto: Jordi Jon Pardo