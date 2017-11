Tres hores de música, 60.000 entrades, des de 10 euros...: els detalls del concert pels presos

Concert per la Llibertat al Camp Nou. Foto: Jordi Borràs

El concert que l'ANC del 2 de desembre pels presos polítics a l'Estadi Olímpic Lluís Companys pretén aconseguir recursos per a la caixa de resistència i "mantenir la flama conforme és una situació excepcional", la qual no es pot "banalitzar". Ho ha explicat aquest dimarts el vicepresident de l'Assemblea, Agustí Alcoberro, que ha recordat que hi ha "deu presos polítics, entre els quals els presidents de l'ANC i Òmnium, i diversos processos oberts".Preveient aquesta situació, "es va obrir una caixa de resistència per pagar les fiances, multes o altres despeses d'aquest tipus", la qual ara s'ha de nodrir més que mai. Per això, "tant la producció del projecte i les actuacions es faran de manera altruista i gratuïta" i això permetrà que "tots els diners de les entrades, excepte les despeses estructurals, aniran a la caixa de resistència per ajudar els represaliats". Segons ha detallat Alcoberro, la caixa de resistència ha recaptat per ara 4,55 milions, n'ha pagat ja 3,05 i, per tant, encara li queden, 1,5 milions per a futures disposicions.Al seu torn, el productor de l'acte, Linus Puchal -també membre del secretariat de l'ANC- ha explicat també és possible pels precedents el Concert per la Llibertat del 2013 o el de Lluís Llach també al Camp Nou el 1985 i està pensat per anar-hi en família, amb preus econòmics, entre 10 euros a 30 euros. Les entrades es podran comprar des d'aquest dimecres i les actuacions es faran des de les 16.30 a 19.30, ja que la data i la temperatura impedirien allargar-ho massa més.Igualment, Puchal ha apuntat que els "discursos estaran reduïts a la mínima expressió", prioritzant les actuacions musicals, i esperen "acollir unes 60.000 persones, la capacitat màxima" de l'estadi. De fet, era "impensable" fer el concert al Camp Nou, ja que el Barça es troba a mitja temporada i no es podia celebrar un acte així a aquestes alçades.Així mateix, la productora artística, Gemma Recoder, ha explicat que nombrosos s'han posat a disposició de l'organització per mostrar la seva solidaritat i participar de forma gratuïta en el concert. Igualment, ha destacat que, tot i no ser el Camp Nou, l'Estadi Olímpic té la capacitat de "quatre Palaus Sant Jordi", motiu pel qual assegura que omplir-lo amb tant poc temps no serà senzill.En tot cas, encara no ha pogut explicar la totalitat dels grups que tocaran, tot i que el cartell està tancat "al 90%", tot i que sí que ha avançat alguns noms, com membres de de grups com la Banda Impossible, entre els quals Gerard Quintana, Pemi Fortuny, Lluís Gavaldà, Jofre Bardagí o Natxo Tarrés, així com la Companyia Elèctrica Dharma, Èric Vinaixa, Els Catarres, Oriol Barri, Joan Rovira, Oques Grasses, La Sra Tomasa, Bonobos, Gemma Humet, Paula Valls, Doctor Prats, Itaca Band, Judit Neddermann, Buhos, Els Amics de les Arts, Monica Green o Cesk Freixas, mentre que Always Drinking Marching Band amenitzarà l'espera prèvia.Aquests grups, segons ha avançat Recoder, tocaran cançons pròpies o d'altres, entre elles "cançons universals", en un concert amb "moltes sorpreses" i amb músics de diferents generacions i fent fent "duos, trios, septets o més". En tot cas, ha assegurat que l'acte no s'allargarà més de tres hores.

