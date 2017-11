​Escàndol pels missatges de la policia de Madrid contra Rufián, Ana Pastor i a favor de Hitler

Una imatge del xat de la policia local de Madrid Foto: eldiario.es

Escàndol per la publicació de les converses privades d'un xat de WhatsApp integrat per policies municipals de Madrid. Els agents, tal com consta en una primera entrega a eldiario.es , insulten i desitgen la mort de l'alcaldessa de la capital espanyola, Manuela Carmena; altres polítics, com Pablo Iglesias i Gabriel Rufián; i periodistes, com Ana Pastor i Antonio Garcia Ferreras. En una segona entrega del mateix rotatiu, publicada avui, els policies lloen Hitler i amenacen immigrants.Els xat es va crear fa gairebé dos anys, per tractar assumptes laborals, tot i que ha anat derivant cap altre tipus de converses més informals. A l'actualitat, està format per 115 agents, tots de la policia local de Madrid. El grup va arribar a tenir més de 200 integrants, però a les últimes setmanes molts s'han donat de baixa. Arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils, el grup s'ha radicalitzat i serveix per carregar contra polítics d'esquerres, periodistes o immigrants.L'alcaldessa de Madrid va qualificar com a “error terrible” les càrregues policials durant el referèndum a Catalunya. Alguns dels agents del xat van respondre amb contundència, la van qualificar de “vejestorio despreciable” i fins i tot li van arribar a desitjar la mort: “És terrible que no estigués al despatx d'Atotxa quan van matar els seus companys”.Una altra situació semblant es dona fruit d'unes declaracions falses d'una periodista de La Sexta, que un agent envia al grup. Les converses augmenten el to: “Tan de bo exploti La Sexta amb tots ells a dins i que aquest dia també hi hagi Pablo Iglesias i Rufián”. Un altre agent replica i demana que la mort sigui “lenta i agònica”.Les converses del xat han agafat un nou to, tal com es mostra a la segona notícia publicada al mateix rotatiu. En aquesta ocasió, els agents fan apologia del nazisme, amb expressions com “Hitler sí que era un senyor. És Déu”, “amb ell les xemeneies estarien traient fum” o “el feixisme és alegria”.També carreguen contra els immigrants: “Fills de puta, els moros”. I afegeixen: “Jo els tirava al mar, menjar per a peixos”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)