Busquen un veí de Ribes de Freser de 91 anys desaparegut aquest dilluns al vespre

Els Bombers de la Generalitat busquen aquest dimarts al matí un home de 91 anys, veí de Ribes de Freser, que va desaparèixer ahir al vespre després de sortir a passejar a peu. L'avís es va produir a tres quarts de 8 del vespre i en les primeres hores la recerca es va centrar a la carretera de Queralbs i a la de Bruguera sense obtenir cap pista, segons els Bombers de la Generalitat.Aquest matí, s'ha reprès el dispositiu, amb la participació de nou dotacions terrestres, entre els quals hi ha GRAE, el grup caní de recerca i un helicòpter que s'incorporarà en breu; els Mossos d'Esquadra, amb la seva unitat de muntanya i un helicòpter i una ambulància del SEM en caràcter preventiu.Segons l'alcalde de Ribes de Freser, Marc Prat, l'home acostuma a sortir a passejar cada dia pel poble però aquest dilluns els familiars no sabien on podia haver anat. "Amb 91 anys no creiem que hagi pogut anar gaire lluny", ha afegit el batlle en declaracions a l'ACN. Prat confia que el puguin trobar sa i estalvi ben aviat.Per donar a conèixer el dispositiu de recerca als veïns i preguntar si algú el va veure ahir, l'Ajuntament ho comunicarà al grup de WhatsApp que tenen per informar del dia a dia i on hi ha uns 700 veïns.

