Dos diputats confirmen que Puigdemont els va advertir de les amenaces de l'Estat

Certifico el que s’explica sobre les amenaces de l’Estat. El President ho va dir unes quantes vegades aquell dijous al matí. Res no el podia aturar però la vida de les persones era una ratlla vermella que mai atravesaríem cap dels que hi érem — magda casamitjana (@magdacas) 20 de novembre de 2017

És cert, el president @KRLS ens va explicar dels riscos el #26O a Palau. Em van colpir les seves paraules. https://t.co/SzVMT43L1S — Fabian Mohedano (@fabianmohedano) 20 de novembre de 2017

La diputada de Junts pel Sí Magda Casamitjana ha confirmat amb dos tuits que el president Carles Puigdemont va advertir "unes quantes vegades" en una reunió amb els diputats del grup sobre les amenaces de l'Estat amb violència als carrers si es declarava la independència tal i com ha publicat"Certifico el que s'explica sobre les amenaces de l'Estat. El President ho va dir unes quantes vegades aquell dijous al matí. Res no el podia aturar però la vida de les persones era una ratlla vermella que mai travessaríem cap dels que hi érem", explica Casamitjana en resposta a un tuit del diari.Posteriorment, replicant un tuitaire que li demana que identifiqui les fonts, l'exdiputada assegura que els ho va dir el president i que no van "dubtar" de la paraula de Puigdemont. "No dubto ara tampoc", finalitza.En la mateixa línia s'ha expressat el diputat Fabian Mohedano: "És cert, el president ens va explicar dels riscos el 26-O a Palau. Em van colpir les seves paraules", ha explicat el membre d'Avancem i membre del grup parlamentari de Junts pel Sí.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)