Maduro, Évole i el masclisme periodístic

Enric Millo, entrevistat per Lídia Heredia Foto: TV3

Sara Carbonero, quan era periodista esportiva a Telecinco Foto: Europa press

vaig fer una imprevista connexió neuronal que us explicaré una mica més avall. Abans voldria constatar la fermesa global de la proposta que, un cop més, el periodista ens va oferir. Preparació de ferro, exigent documentació, trepitjar el terreny –el pròleg de la primera entrega segurament era necessari però va fer-se bastant feixuc- i fermesa en les preguntes. Maduro anava presumint de transparència, feia acudits, se les donava de gran demòcrata i d’una mica milhomes. No va evitar cap pregunta i es va prestar a l’entrevista amb diligència perquè això era el que li interessava ensenyar. S’ha de reconèixer també que l’home sap parlar i té capacitats per arribar-te a convèncer dels seus motius. Més enllà de quina sigui la seva ideologia i de com sigui de criticable o no, és un polític d’altura.la repressió, els presos polítics, la llibertat d’expressió, la censura, la dictadura... També les relacions amb Espanya i el context polític amb Catalunya. Maduro ho responia tot. A la seva manera, esclar, fent les trampes que creia convenients i les fintes retòriques que volia. Évole el fiscalitzava, li repreguntava, fins i tot feia humor quan les respostes no el convencien. El més rellevant de tot és que els dos s’escoltaven entre si, es mantenien a la mateixa altura dialèctica. Això em va interessar moltíssim i és aquí on vaig fer la imprevista connexió neuronal que anunciava al principi del text.Què hauria passat si enlloc d’Évole al seu lloc hi hagués estat una periodista? Diferent, sens dubte, la conversa entre dues persones –sigui o no una entrevista- sempre està sotmesa a qui són i com són. Però com hauria afectat l’entrevista si la variable del gènere hagués sigut diferent? Com hauria tractat Maduro una dona periodista? Per les reaccions que mostrava, la manera de comportar-se, els acudits, la manera de fer-se el simpàtic, els discursos que li hem escoltat, la manera de fer i de ser que s’intueix darrere de la seva figura, per tot plegat, pot un aventurar-se a pensar que Maduro, per exemple, hauria interromput bastant més.La presentador d’El objetivo fa entrevistes força més frontals, té el mal hàbit d’interrompre i l’encara més mal hàbit d’estar obsessionada per destapar –a la primera de canvi i durant tota la conversa- les mil i una contradiccions dels seus entrevistats, els cadàvers a l’armari, les penyores que han de pagar. Això la perjudica periodísticament i fa que els seus “contrincants” a l’altra banda de la taula es crispin, també interrompin, no es deixin anar. Évole és més de la tàctica del bocamoll: preguntar i deixar parlar perquè l’altre es delati sol. Sigui com sigui, Évole té un gran avantatge: és un home.però a més a més de viure en un país en què al periodisme li falta encara molt per recórrer en el terreny de la fiscalització del poder –ser capaços de veritat que els polítics responguin davant nosaltres de les seves mentides, indignitats i corrupcions- també ens passa que hi ha un gran terreny per córrer en el terreny de l’equiparació de gènere en el periodisme. El masclisme existeix també en aquesta professió i és bo explicar-ho. Només cal observar una mica.Era pocs dies després de l’1 d’octubre i el polític estava encès, desbocat, no atenia a res del que li deien. Parlava sense escoltar la periodista, la interrompia, no la deixava preguntar. Més enllà del tema tractat, estic completament convençut que si l’entrevistador hagués sigut Ramon Pellicer o Toni Cruanyes, per exemple, no s’hagués atrevit a ser tan maldestre i irrespectuós.A veure, ens prenen per idiotes? Per què totes les presentadores d’esports de la televisió han de ser joves i tan guapes? Totes vull dir totes. A Televisió de Catalunya també passa. Qui vulgui mirar cap a una altra banda o tirar pilotes fora que ho faci. Qui vulgui relativitzar-ho que ho faci però sent conscient que està pixant fora de test. Quin sistema podrit tenim en què necessitem cares boniques i corbes esveltes perquè ens expliquin les proeses de milionaris xutant una pilota o conduint un cotxe de carreres? A ningú dels que hi participen li sembla pervers això? A cap directiu televisiu, editor d’informatius o copresentador?A les periodistes escollides ja els sembla bé que passi això? Ja se senten a gust sabent que a més a més de pels seus mèrits professionals –que no poso en dubte- han sigut escollides perquè són guapes? No hi tenen res a dir? De veritat?

