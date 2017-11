Deu anys d'El Meu Primer Festival: el gran tresor dels petits cinèfils

Una de les sessions d'El meu primer festival Foto: El meu primer festival

Pas a pas i sense fer escarafalls, El Meu Primer Festival, mostra internacional de cinema per a nens i nenes entre 2 i 12 anys , ha arribat a la primera dècada de vida. Deu anys de bon cinema pensat per als més menuts que fa d'aquest cicle un dels esdeveniments més especials de la programació cultural del país, amb l'experiència cinèfila com a gran motor educatiu: una sala fosca, les butaques plenes a vessar, expectació màxima i espectacles que atrapen des del primer moment. Recordant-nos com n'és d'especial el fet d'anar al cinema, de viure les coses per primera vegada, i de deixar-nos seduir per històries increïbles.Pot ser la tendresa d'un mussol que cau de l'arbre i vol tornar a casa. O bé la ingenuïtat d'una mare que transforma la seva filla cada vegada que li diu "rateta". O bé l'estrany somni d'un ós que hiberna. També la coreografia entre dos peixos que volen el millor abastiment d'aigua. Són algunes de les històries que fan embadalir el públic a la sessió de l'espectacle Petits tresors de butxaca , aquest dissabte a l'Institut Francès de Barcelona. La sessió compta amb una banda sonora interpretada en directe i creada expressament per Josep Maria Baldomà, en un espectacle que és una delícia i que mostra set curtmetratges que deixen boques obertes, emocions i aplaudiments.Aquesta és només una de les moltes sessions que certifiquen l'èxit d'un cicle que va més enllà de vendre entrades i cobrir despeses. Perquè El Meu Primer Festival és educació, ganes de mostrar i d'ensenyar. És amor pel setè art i per inocular una passió indescriptible als més menuts de casa. I és, especialment, una oferta de dibuixos animats que fugen de l'estereotip que es perpetua a la televisió, a les tauletes i al perillós "fast food" de Youtube. A El Meu Primer Festival hi ha cinema per a nens que és pura poesia i que val la pena de gaudir. Les cares dels espectadors –nens, però també pares– mentre dura una sessió ho diuen tot.Els deu anys de festival han convertit l'any 2017 en una edició ben especial, no només perquè hi ha molts motius per celebrar-ho, sinó perquè arriba amb un nou premi: la competició internacional de llargmetratges, que es triarà entre El malvado zorro feroz, La revolta dels contes de Roald Dahl, El bosc d’Haquivaqui o la Increïble fugida d'una bossa de bales. Al mateix temps, el certamen renova el seu compromís amb el cinema de qualitat i ofereix una programació diversa pel que fa a seccions, països d’origen i llenguatges artístics. Un luxe que permet tastar obres que són difícils de veure per canals convencionals.En total, quatre preestrenes, dos cine-concerts, nou sessions de curts, tres tallers familiars de creació cinematogràfica i set cineastes internacionals convidats que consoliden el festival com un espai per a la trobada, el descobriment, l’aprenentatge, el diàleg i l’entreteniment. "Una experiència col·lectiva perquè nens i nenes, mares, pares i mestres, així com creadors d’arreu del món, comparteixin les seves obres, els seus valors i els seus coneixements", com explica l'organització. Un cine-concert de la mà de l’animació capdavantera de Llotte Reiniger i Les aventures del príncep Achmed serà la gran protagonista de la cloenda.Al llarg de tres caps de setmana, s'haurà pogut gaudir de 18 sessions de cinema familiar i, entre setmana, també de les 25 sessions del cicle Cinema a les escoles. Enguany hauran passat pel certamen que organitza l'associació MODIBAND 95 pel·lícules, un ventall divers i prou ampli, que ofereix la possibilitat de veure produccions de fins a 23 nacionalitats, essencialment provinents de diferents països europeus. L'expectativa és que aquesta desena edició de la mostra se superin els 15.000 espectadors arreu de Catalunya.

