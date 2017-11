Detingut per violència masclista el líder d'un sindicat de la policia espanyola

Agents de la policia espanyola a Tarragona durant el referèndum Foto: Jonathan Oca

Víctor Duque, líder dels sindicat Unió Federal de Policia (UFP), va ser detingut divendres per la Unitat d'Investigació Tecnològica de la Policia espanyola. Segons ha informat Público el cos el va detenir després d'investigar una denúncia de la seva exparella, també agent, perquè havia inclòs el seu número de telèfon en diversos webs de prostitució. "Aquesta va ser l'última forma d'assetjament que va haver de suportar la dona, encara que ell ja tenia una altra relació a Madrid", expliquen fonts properes a Duque recollides pel mateix diari.La detenció per violència masclista se suma a la greu polèmica protagonitzada pel sindicat. Fa poques setmanes, just després del referèndum de l'1 d'octubre, el sindicat va fer públic una piulada amb una fotografia d'agents antidisturbis armats i encaputxats, posant amenaçant, i es preguntava: "Contra els colpistes... Parlem?".Dies més tard, després de la declaració d'independència aprovada pel Parlament i amb la meitat del Govern detingut, el mateix sindicat va publicar una fotografia assenyalant directament els líders del procés sobiranista amb un polèmic muntatge i l'expressió: "A la fotografia sortien marcats amb una creu vermells els detinguts pel procés sobiranista, i va aixecar molta polseguera.

