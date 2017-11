​Torna el pessebre que no deixa ningú indiferent a Barcelona

El pessebre de l'any passat. Foto: Adrià Costa

A la plaça de Sant Jaume de Barcelona ja s'ha instal·lat el tancat que anuncia l'arribada del pessebre que no deixa indiferent a ningú. Enguany, tanmateix, no cal esforçar-se gens per veure què s'hi cou a dins perquè el més important s'enfila per sobre. El muntatge s'inaugurarà aquest divendres , i emula un bosc de joncs coronat amb figures de metacrilat, instal·lades en alçada sobre suports que representen 25 personatges del pessebre tradicional, com el nen Jesús, la Verge, Sant Josep, l'àngel i els tres Reis.La instal·lació és obra de l'arquitecte Jordi Darder. Durant el dia les figures ressaltaran contra les façanes de la plaça amb color i reflexos, i a la nit ho faran amb la llum que conduiran per l'interior. Tenen orientacions diferents que, combinades amb les alçades dels suports, oferiran diferents maneres de ser vistes, segons l'Ajuntament. La instal·lació es podrà visitar tots els dies de 10.00 a 24.00 hores fins al 7 de gener.El pessebre de la plaça Sant Jaume se sol veure envoltat d'alguna polèmica. El darrer interpretava el poema de Josep Vicenç Foix Ho sap tothom i és profecia convertit en un conjunt de nou esferes transparents , com si fossin boles de neu d'una botiga de records. Les figures tradicionals es limitaven a quatre: el nen Jesús, Sant Josep, la Verge i l'àngel. El nen Jesús era l'única que estava completament visible, ja que les altres tres sobresortien de capses, i tenien parts amagades, com a mínim els peus.

