«Justice League» o «The Avengers»: quina saga de superherois és millor?

Els herois de la «Liga de la Justicia», darrer gran film de la factoria DC -comics

Gael Gadot, una Wonder Woman que és protagonista

El Capità Amèrica, un Mr. Perfecte que rivalitza amb Superman

Directa al número 1 d'entrades venudes del cap de setmana, Liga de la Justicia (Justice League) arregla el desastre majúscul que va ser Batman v. Superman, precedent que també va dirigir Zack Snyder i que va posar les aventures dels herois en una situació... catastròfica. El director, però, aconsegueix reconduir-ho amb menys gravetat, menys pretensions i més humor. Però és inevitable fer comparacions amb l'altra gran saga d'un supergrup: Los vengadores (The avengers). Quina de les dues sagues és millor? T'oferim set claus per treure'n l'entrellat.Duel a l'Olimp de les grans dones d'acció, i també duel d'actrius amb ganxo. D'una banda, Wonder Woman: per fi un personatge femení central, amb pes, amb incidència a la trama, no supeditat a la iniciativa testosterònica dels homes, i amb metratge suficient per ser un gran protagonista. De l'altra banda, la Viuda Negra: una mera comparsa d'un ball on sembla no haver estat convidada. Per què hi és? Ningú no ho sap, ni la pròpia Scarlett Johanson. Gael Gadot guanya el pols: ha nascut una nova estrella.Tot i que Ben Affleck feia presagiar el pitjor, aguanta prou bé el tipus. Correcte en la funció de fer un Bruce Wayne conscient dels seus límits, que sap que no pot comprar-ho tot. Ara bé, si de rics es tracta, no n'hi ha cap altre com l'Iron Man de Robert Downey Jr. Genial, cínic, irònic i murri. Un dels millors herois cinematogràfics dels darrers temps.És difícil competir amb el Capità Amèrica en ensopiment i moralitat perfecta, però havia de venir Henry Cavill i fer un Superman tan gèlid i aturat com el capità per acabar mostrant-nos un duel de Mr. Perfectes totalment insuportable. Ara bé, guanya per golejada Superman. Ei, Henry Cavill: hi ha algú? Vas passar finalment pel set de rodatge? Com diria aquell: "ni está ni se le espera".The Flash és la gran –i grata– sorpresa de la Liga de la Justicia. Té espurna, molta bestiesa de l'adolescent que vam ser i prou enginy com per robar escenes a pesos pesants. Ara bé, l'encant d'Spiderman és un os dur de rosegar. Podria haver-hi empat tècnic. Però Spidey és tan humà i meravellosament passerell que ens té el cor robat.A veure, Steppenwolf no és l'enemic més temible de la història. Vindria a ser un dolent d'encefalograma més aviat pla, que vol fer por a base de grans estralls sonors i de semblar invencible. Tot molt primari. Però Marvel té el seu gran punt feble en uns dolents que fan més pena que glòria, amb un rei entre reis dels malvats més patètics que pots veure: Ultron. El personatge tenia tantes possibilitats de ser memorable, que ha acabat sent un ectoplasma apàtic amb menys gràcia que servei. Que ja és dir.Tan Los vengadores com la Liga de la Justicia són dos prodigis visuals. Ritme frenètic, escenaris perfectes i dissenyats amb tot luxe de detall, realisme en les batalles, un so explosiu que atrapa, i les últimes novetats pel que fa a qualsevol mena d'efecte especial. En tot cas, Liga de la Justicia aprofita l'avantatge de ser l'última per guanyar –de moment– la partida. L'espectacle visual realment val la pena.Joss Whedon al rescat. Si vols que Liga de la Justicia sigui com Los vengadores, contracta'n el responsable. És el que ha passat amb Whedon, director de les dues primeres pel·lícules dels famosos venjadors que ara es posa al servei de la història de DC Comics. I es nota, rescabalant-se de l'horripilant supertranscendència que va tenir Batman v. Superman, tan fosca i pesada que veure-la és un turment insuportable. Per fi, DC assumeix humor, lleugeresa, cops d'efecte, focs artificials i crispetes. Però l'original és l'original.

