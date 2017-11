Barcelona viu unes hores decisives. Aquesta tarda el Consell d'Europa vota quina serà la ciutat que acollirà la seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA, en les seves sigles en anglès) a partir del 2019, quan l'organisme marxarà de Londres a conseqüència del Brexit. A Brussel·les hi haurà representants del govern espanyol i les administracions catalanes per seguir la decisió, entre els quals finalment també un de la Generalitat.Mesos enrere la capital catalana era una de les favorites en la cursa per acollir l'Agència, però en les darreres setmanes va perdre pistonada respecte a altres candidatures. Tot i que Moncloa es vanta del seu suport incondicional a Barcelona en tot aquest procés, hi ha veus que difereixen en aquesta anàlisi.Una d'elles és la de Joan-Ramon Laporte, director de la fundació Institut Català de Farmacologia, que critica la falta d'implicació del govern espanyol. Concretament, en una entrevista al programa Via Lliure de RAC1, el catedràtic assegura, rotund, que "Rajoy no ha mogut ni un dit per tenir l'Agència Europea del Medicament a Catalunya".De fet, Laporte remarca que "mai he confiat" que l'executiu espanyol s'ho prengués "seriosament". "No em sembla lògic que es quedés aquesta carta a Catalunya, la qual suposa compensacions i, per tant, qui se la quedi estarà en deute amb la Unió Europea", argumenta. En la mateixa entrevista a l'emissora privada, l'expert en farmacologia apunta que els treballadors de l'EMA -majoritàriament partidaris de traslladar-se a la ciutat comtal- no juguen un paper important ni amb prou incidència sobre la decisió definitiva dels estats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)