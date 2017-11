​Barcelona avisa que Rajoy s'oblida de més del 40% dels atesos per pobresa energètica

La tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz Foto: Jordi Bes

El nou bo social que va aprovar el govern espanyol aquest octubre per a famílies vulnerables deixarà fora una part substancial de la població més necessitada. Segons la tinent d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, el 43% dels 10.000 atesos enguany per pobresa energètica a la ciutat quedarien fora de qualsevol mesura de protecció, o sigui, no podrien accedir als descomptes ni tampoc al principi de precaució, segons el qual no es talla la llum a ningú quan hi ha impossibilitat d'assumir la factura per motius econòmics. A més, només el 37% podria accedir a aquest principi de precaució.Ortiz ha explicat que l'Ajuntament ha encarregat un informe social i un de jurídic sobre el nou bo social estatal, que no s'aplicarà plenament fins a l'abril, i que mentrestant conviu també amb la llei catalana 24/2015 contra la pobresa energètica. En la seva opinió, el govern espanyol ha actuat "amb gran deslleialtat institucional", no ha assumit bona part de les al·legacions del consistori –només la que demanava que es protegeixin també persones soles, no només famílies- i critica que els serveis socials hauran de sufragar com a mínim el 50% del preu dels subministraments bàsics de les llars vulnerables.El consistori de la capital catalana estudia impugnar el reial decret amb el qual l'executiu de Mariano Rajoy va aprovar el bo social, especialment per la "indefensió" que pot generar a les administracions públiques per donar resposta al principi de precaució, però alhora ha iniciat una nova ronda de converses per insistir a les elèctriques perquè firmin un conveni. A parer d'Ortiz, tenir-lo seria "la millor manera de clarificar la situació" i que empreses i administracions anessin a una a l'hora d'aplicar les diverses normatives existents. L'ideal, a més, seria que fos d'abast català, ha precisat.Sovint les elèctriques al·leguen que la llei 24/2015 no té reglament i això dificulta saber amb quins termes s'ha d'aplicar i firmar els convenis on es concreti com s'ha d'abordar la lluita contra la pobresa energètica. "Reunions n'hem fet moltes, i excuses n'hem trobat moltes", ha subratllat Ortiz, la qual ha indicat que un conveni és vinculant i que ja serviria per establir un marc de relacions estable. "Si elles volguessin, tindrien un reglament compartit signat per elles i per les administracions", ha remarcat. També ha assegurat que Endesa s'ha compromès amb l'Ajuntament a no fer talls mentre duri l'hivern.L'Ajuntament ha recordat que la Taula del Tercer Sector Social i l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ja van redoblar la setmana passada la pressió sobre les empreses perquè s'avinguin a firmar un conveni , coincidint amb el primer aniversari de la mort de la dona de Reus. El combat contra aquest fenomen, però, també s'està veient afectat per la intervenció estatal de la Generalitat, ha admès Ortiz, la qual espera que després de les eleccions catalanes del 21 de desembre es pugui abordar "de forma definitiva" la lluita contra la pobresa energètica. "La situació política deixa moltes coses aturades", ha constatat.

