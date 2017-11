Una presentadora de «La Sexta Noticias», atropellada en un pas de vianants

A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: GRACIAS infinitas. Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. Él está bien.Yo lo estaré pronto ;)) #PuraVida — Cristina Saavedra (@csaavedra_) 19 de novembre de 2017

La presentadora de l'informatiu de La Sexta, Cristina Saavedra, ha estat atropellada aquest cap de setmana. Segons narra la mateixa periodista a través del seu compte de Twitter, un cotxe la va impactar mentre creuava un pas de vianants amb el seu nebot.Ell està bé i ella "ho estarà aviat", detalla en una piulada. L'accident va passar a la localitat gallega de Sada, a la Corunya. En el missatge compartit a les xarxes socials, que va generar una onada de missatges de suport cap a ella i el seu familiar, Saavedra aprofita per donar les gràcies a aquells "que em van socórrer dissabte a la carretera" perquè no va poder agrair-los "com mereixien" el gest.

