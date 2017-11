VÍDEOS Un policia espanyol a cavall cau per les escales en un estadi de futbol

Me han pasado este vídeo de anoche en el Metropolitano. Desconozco el autor. ¿Es normal hacer bajar así las escaleras a los caballos @policia? pic.twitter.com/GMLNZGl3BU — Carmen Calvo (@carmensuisse) 19 de noviembre de 2017

Caída de un policia a caballo en el @Metropolitano . Esperamos que no haya sufrido ninguna lesión. pic.twitter.com/ZUOGA3I95I — CEP_Tarragona_Girona (@Cep_TarraGro) 20 de noviembre de 2017

El primer derbi madrileny disputat al Wanda Metropolitano, el nou estadi de l'Atlètic de Madrid, va acabar amb empat a zero. No serà recordat, en cap cas, per un futbol brillant sobre la gespa. Tot i no haver-hi gols, sí que hi van passar força coses. En aquest cas, extraesportives. Abans de l'inici del matx, un parell d'agents de policia van intentar baixar unes escales muntats a cavall, davant l'atenta mirada de desenes de persones carregades amb els seus mòbils i càmeres de vídeo per enregistrar el moment.El final era previsible. Els animals relliscaven i no avançaven amb seguretat. El primer agent va anar baixant, esglaó a esglaó, i semblava que ho aconseguiria. Aleshores, però, el segon policia va perdre el control del cavall, que va patinar i va caure a terra. L'agent va sortir disparat i va anar a parar escales avall.Les reaccions dels presents, tal com es poden apreciar en els següents vídeos, són diverses. N'hi ha que celebren la caiguda del policia per haver forçat el cavall a baixar per allà, d'altres riuen i d'altres es preocupen per l'estat físic de l'agent.

