Paraula i silenci dels fills dels assassinats per ETA i el GAL

Títol: Viaje al fin de la noche Companyia: Proyecto 43- 2

Dramatúrgia: María San Miguel

Direcció: Pablo Rodríguez

Intèrprets: María San Miguel i Alfonso Mendiguchía

VIII Cicle de Companyies en Xarxa

Del 14 al 26 de novembre al Tantarantana Teatre

Una proposta escènica, la base de la qual són entrevistes a persones que han patit les conseqüències d’un conflicte polític que finalitzà el 2011 quan ETA abandonà les armes. Recerca i documentació per fer teatre, teatre polític per fer pedagogia, però sobretot una manera de treballar que neix de l’honestedat, el compromís amb els testimonis i la qualitat artística.Les interpretacions de María San Miguel i Alfonso Mendiguchía convencen des del verisme i la conversa sense estridència, fugint de l’afectació, en una obra on la paraula és protagonista malgrat que “hay cosas a las que no se les puede poner palabras”. Per això és imprescindible el moviment coreogràfic que reforça la intimitat, a estones poètica i fins i tot amb tocs d’humor ballat.la terra, origen i matèria de presència constant i la bota de sidreria, metàfora d’un espai de socialització fonamental en la societat basca. La delicadesa de la il·luminació de Xiqui Rodríguez i la capacitat evocativa de la sonoritat de Jorge Arribas fan que es generi la situació perfecta per acompanyar l’espectador, en l’emoció i en la reflexió, al llarg de tot el muntatge.ser fills de morts pel terrorisme (d’ETA o del GAL). L’excel·lent dramatúrgia de María San Miguel trena una realitat complexa, de situacions comunes i intercanviables, afirmacions contundents i matisos necessaris on no hi cap la hipocresia. Aquest també és un viatge des del silenci i l’asfíxia fins la necessitat de parlar i un trajecte circular des dels records als desitjos més quotidians i gairebé infantils, que poden ser exactament els mateixos. Una de les màximes virtuts del text és que tot i que tracta sobre la història recent d’Euskadi es pot extrapolar a altres conflictes i al dolor de la pèrdua més universal.dirigit per Isaki Lacuesta i María San Miguel basat en les entrevistes i el procés de creació. Desitgem que trobi el suport financer per fer-se realitat perquè ara que ha arribat el temps de la pau “hay que cerrar el círculo para ver que hacemos con ello”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)