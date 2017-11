Un tren de mercaderies atropella mortalment una persona entre Reus i Vila-seca

Estació de tren de Tarragona Foto: Jonathan Oca

Un tren de mercaderies ha atropellat mortalment una persona entre Reus i Vila-seca. Aquest incident, que ha tingut lloc poc abans de les 9 d'aquest matí, està provocant retards d'almenys 30 minuts a les línies R-14 i R-15, ja que s'està circulant per via única, segons informa Renfe.Fins al lloc on s'ha produït l'atropellament s'hi han desplaçat patrulles dels Mossos d'Esquadra i unitats del SEM. A hores d'ara es desconeixen les causes i no es té més informació de la víctima mortal.

