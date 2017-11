VÍDEO L'adaptació de «Bola de drac Z» amb actors reals que et farà vibrar

Si tu també vas veure Bola de drac , segur que també tenies un somni, compartit per milers de fans: que Hollywood fes un gran film sobre l'univers ideat per Akira Toriyama. Per això, l'any 2009 semblava que els desigs es farien realitat, amb l'estrena d'una esperada pel·lícula sobre el "manga" amb actors reals, Dragon Ball: Evolution . Va ser un fiasco descomunal, l'aberració més gran que mai s'ha fet sobre Goku i companyia, segons tots els boladedracmaníacs.Però les il·lusions, les ganes i el talent demostren que aquella pel·lícula esperpèntica i desastrosa va ser, només, un error. I que una adaptació digna de carn i ossos és possible. Ara, això es fa realitat gràcies a un grup de fans que ha ideat, rodat i produït Dragon Ball Z: Light of Hope, que agafa com a inspiració la trama de la pel·lícula animada Dragon Ball Z: Un futuro diferent - Gohan i Trunks.Som en un futur on els famosos androides A-17 i A-18 han conquerit el món, que ara és en runes i amb molt pocs supervivents. Entre ells, Son Gohan, Bulma i Trunks, fill d'ella. El resultat: una aventura distòpica, espectacular, ambientada en un món desolador i amb l'aroma d'un thriller cru i desesperançat, amb unes escenes d'acció perfectament planificades i d'altres que faran caure la llagrimeta. Un gust que farà les delícies dels centenars de milers de fans de Bola de drac.

