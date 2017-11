Josep Cuní: «TV3 no alliçona, fa la feina que ha de fer»

Josep Cuní en el seu discurs al Parlament després de rebre el novè premi Quim Regàs aquest dimarts 14 de juny Foto: ACN

El periodista Josep Cuní, guanyador del premi Ondas 2017 al millor presentador de televisió "ex aequo", ha fet 14 anys ininterromputs de televisió. El seu projecte més immediat és la gravació d'un documental sobre els votants de Donald Trump, però ara està "en un moment de reflexió" sobre el seu futur periodístic. Cuní assegura que ningú li ha fet una oferta per incorporar-se a una llista electoral del 21-D. Recollim les deu millors frases de l'entrevista que li ha fet aquest dilluns Els Matins de TV3 , programa que Cuní va presentar més de 1.300 vegades."La distància és molt bona aliada, permet mirar les coses amb molta més fredor, per bé i per mal"."L'altre dia una senyora de la Diagonal em mira de dalt a baix i em diu: 'Vol fer el favor de tornar'".Sobre el context polític: "Hi ha hagut una sèrie de guionistes en la vida real que no podien imaginar unes circumstàncies tan complicades. És evident que aquí tothom ha perdut els papers".Al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, li preguntaria "per què no hi havia les condicions per convocar eleccions"; al del govern espanyol, Mariano Rajoy, "per què va deixar podrir tant la situació", i a l'ex-president català Jordi Pujol, si els seus successors havien tingut el coneixement sobre la força de l'Estat."El periodisme no hauria de portar pancartes en aquest país, però per bé o per mal ha portat pancartes"."He fugit de les pancartes. Això no vol dir que no tingui posició política".Pel que fa a si TV3 adoctrina. "No, estic absolutament indignat amb això. TV3 no alliçona, fa la feina que ha de fer"."La propaganda ja ve d'origen, ve de les fonts o de les suposades fonts. El 95% dels tweets venen dirigits"."No hi ha majoria silenciosa o silenciada, hi ha una ciutadania que no vol sortir a manifestar uns sentiments. S'ha creat una mena de mantra que es va repetint, a mi el que més em preocupa és que al final s'instal·la com una realitat"."No sé què tornaré a fer. Estic en un moment de reflexió i no hi estic malament".

