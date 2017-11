​Desenes de baixes a la UGT pel posicionament sobre el procés català

El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros Foto: ACN

Desenes d'afiliats de la UGT han mostrat la seva voluntat d'abandonar del sindicat en les darreres setmanes, si bé des del sindicat se'ls ha trucat i en la "majoria" de casos la situació s'ha acabat "reconduint" i "no s'han donat de baixa". En una entrevista a l'ACN, el secretari general de la UGT, Camil Ros, no ha volgut posar xifres però ha dit que són "menys" d'un centenar, en una organització de 100.000 afiliats, així que les baixes són poc "significatives", argumenta.Les peticions per abandonar el sindicat han estat de tots dos "extrems", tant d'independentistes com d'unionistes, i n'hi ha hagut "per haver anat a actes" i manifestacions i per alguns "comunicats" d'UGT. Ros fa una crida a mantenir la "cohesió" i argumenta que això ha passat a "totes les organitzacions plurals" i que tot el que ha fet el sindicat ha estat en el marc d'un "espai central" i "en defensa dels drets i les llibertats".El secretari general de la UGT ha relatat que, cada cop que el sindicat rep un avís de baixa, truquen a la persona. "Quan expliques per què hem anat fent les coses i la posició d'UGT amb el dret a decidir i la defensa dels drets i llibertats, que ve de lluny, la majoria ho entén, tot i que sempre hi ha gent que no hi està d'acord", ha afirmat.Preguntat sobre si hi ha més gent d'un determinat tipus d'opinió que de l'altre, Ros afirma que està "molt equilibrat", ja que "és una qüestió d'extrems, d'extrems dels extrems". "Són posicions molt de les puntes, l'espai central molt ampli de la UGT segueix sent el mateix", ha assegurat.El líder sindical ha fet una crida a mantenir la "cohesió" d'entitats "plurals" com la UGT. Mostra d'aquesta pluralitat és que a la majoria de llistes electorals del 21-D hi haurà afiliats al sindicat, ha assegurat. "Per desgràcia, molts partits ja han tingut problemes per les seves posicions polítiques i s'han fet més petits en l'espectre de representació. Jo crec que organitzacions socials cíviques i culturals no hem d'entrar en aquest camí perquè al final la gent ha de triar sindicat per la seva força sindical per solucionar els problemes dels treballadors i no per la ideologia política. Tot i que òbviament tenim política, sindicat de classe, però no política partidària", ha dit.Camil Ros ha mostrat "respecte" pels que van xiular-lo durant la seva intervenció en l'acte organitzat el 8-N a la plaça de la Catedral per demanar l'"alliberament dels presos polítics". "Som un sindicat obert, plural, que dona la cara i no s'amaga", ha reblat. Ros ha afirmat tenir la "consciència molt tranquil·la" per la seva posició i ha revelat que també va rebre mostres de suport. La UGT no va fer una crida a seguir la vaga general convocada per la Intersindical-CSC per al 8 de novembre perquè "no hi va haver consens" en el si del sindicat, arran precisament de la seva "pluralitat", ha afirmat Ros.Ros ha manifestat que la relació amb la UGT a Espanya és "bona" i que les decisions a Catalunya es segueixen prenent de manera "autònoma" amb "màxima coordinació amb Madrid". "Hem de seguir trobant l'equilibri", ha afegit. De fet, Ros ha expressat que la UGT, amb Josep Maria Álvarez al capdavant, ha "intentat bastir ponts" per al diàleg.Ros ha posat de manifest que al sindicat hi ha preocupació pel "retrocés democràtic" que també es veu en la situació a Catalunya. "A la UGT tenim 300 encausats per anteriors vagues generals, ja sabem que és que un fiscal t'acusi injustificadament (...) Ja sabem què és la retallada de llibertats i actuacions de la fiscalia contra els teus plantejaments polítics".

