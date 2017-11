​Els Mossos, a punt d'utilitzar pistoles elèctriques

Detall d'una pistola elèctrica apuntant un objectiu Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra començaran a utilitzar el gener pistoles elèctriques Taser. Un total de 90 caps de guàrdia de nou comissaries de Girona seran els primers a usar-les, juntament amb uns dispositius de gravació a la solapa de l'uniforme, i equips de desfibril·ladors automàtics, els DEA, a cada cotxe policial, segons publica aquest dilluns La Vanguardia . A la resta del territori, el desplegament de les pistoles elèctriques es farà entre el març i l'abril.Aquests agents ja van iniciar la setmana passada un curs de formació sobre com utilitzar les Taser. La policia catalana ja disposa de 134 pistoles elèctriques, i la idea inicial era començar a utilitzar-les aquest Nadal, però un error en el concurs d'adjudicació de les càmeres va retardar l'arribada i ha fet que no estigui preparada la documentació amb la qual la direcció de la policia vol presentar a la comissió de videovigilància per rebre el seu vistiplau.

